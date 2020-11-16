В Казани объявлен конкурс на должность директора дома культуры в Константиновке

В Казани объявили конкурс на должность директора дома культуры в поселке Константиновка. Заявки принимаются с 17 ноября.

От кандидатов ждут проекта и тезисов концепции развития дома культуры. Проект должен быть выполнен в формате презентации MS Power Point, тезисы — изложены в MS Word, шрифтом Times New Roman.

Документы принимаются до 30 ноября с 14.00 до 18.00 по адресу: Профсоюзная, 25/15, кабинет 215. Победителя назовут в конце декабря.