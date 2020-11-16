Президент РТ: «Введение тотальных ограничительных мер несет негативные последствия для МСБ»

Фото: Максим Платонов (архив)

Весна показала, что введение тотальных ограничительных мер несет негативные последствия для МСБ, заявил сегодня президент РТ Рустам Минниханов на встрече с бизнесом в ТПП РТ:

«Мы видим, некоторые регионы ужесточают меры сегодня. Ситуация в РТ напряженная, но стабильная. Мы пока новых ограничений не планируем. Наша задача обеспечить, чтобы бизнес функционировал, но, конечно, с соблюдением самых строгих требований Роспотребнадзора. Наша задача — максимально обеспечить работу бизнеса».

Фото: скриншот трансляции

Все меры в карантин, конечно, были приняты, какая-то поддержка была бизнесу оказана, но лучше, когда бизнес функционирует сам, работает, отметил глава республики. По его словам, вся система должна работать, а власти должны обеспечить соблюдение требований, чтобы не было очагов заболевания. В пример он поставил работу крупных предприятий Татарстана.

«Должны сказать, на крупных предприятиях работает производство, и ситуация с пандемией там под контролем. В МСБ выдерживать требования значительно легче!» — заявил он.