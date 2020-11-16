Ак Барс Банк представил новое позиционирование бренда

Ак Барс Банк, представленный в 27 регионах РФ, объявил о смене позиционирования и коммуникационной стратегии кредитной организации. В качестве пилотных для проведения новой рекламной кампании банк выбрал территории Татарстана и Нижнего Новгорода. Слоган кампании — «Живите лучше» — транслирует основной посыл банка своим клиентам.

«Банк переосмыслил свои продукты с точки зрения полезности, которую они несут для клиентов. Мы меняемся в лучшую сторону и хотим рассказать о ценности финансовых решений банка, их практической пользе и положительных эмоциях, которые они дарят. Важнейшая составляющая нового позиционирования — посыл, что банк Ак Барс — это надежный и современный банк из одного из самых развитых регионов России — Татарстана. Республика быстро и уверенно движется вперед, занимая верхние позиции в рейтингах развития российских регионов», — отмечает председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

«Создать новый конкурентный продукт в банковской сфере непросто — предложения крупных банков схожи, незначительно отличаются только маркетинговые ставки. Именно поэтому в коммуникации с клиентом сегодня важны эмоции. Люди скорее выберут тот банк, который понимает и разделяет их жизненные приоритеты, — говорит директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова, — в новом позиционировании мы решили подчеркнуть главное, к чему стремится любой клиент банка, — повысить качество жизни, прямо сейчас или в будущем. Мы — банк из региона с высоким качеством жизни, и наше позиционирование — это своего рода пожелание нашим клиентам: Живите лучше».

Стоит отметить, что в борьбе за клиента банк не делает ставку только на эмоции. Несколько продуктов банка признаны лучшими в отрасли, а мобильное приложение Ак Барс Онлайн (18+) в независимом рейтинге удобства опередило все российские банки.

Рекламная кампания, приуроченная к запуску нового позиционирования, — первая масштабная имиджевая кампания банка за длительный период, до недавних пор банк работал исключительно в точечных рекламных каналах. Сейчас, проделав серьезную работу над продуктами, сервисами и смыслами, Ак Барс Банк готов открыто заявить о себе широкой аудитории.

Еще одна цель кампании — рассказать аудитории о цифровых возможностях банка и укрепить имидж современного и технологичного финансового учреждения. Банк готов развиваться и совершенствовать бизнес-процессы, создавать новые продукты для достижения главной цели — дать возможность своим клиентам жить лучше.

ПАО «АК БАРС БАНК»



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