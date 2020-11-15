На канале «Россия-1» выйдет первое юридическое шоу на татарском языке

Фото: кадр видео ГТРК

На телеканале «Россия-1" стартует первое юридическое шоу на татарском языке «Хокемдар». Премьера состоится в понедельник.

«Хокемдар» является аналогом телешоу «Час суда» и Судебные страсти», «Суд присяжных», «Право на защиту» на различных телеканалах. Это первое юридическое шоу на татарском языке.

Сообщается, что в программе будут рассматривать реальные истории из юридической практики — денежные вопросы, семейные конфликты. Сценарий шоу пишут профессиональные юристы, а в роли судьи выступит действующий судья Конституционного суда.

Передача будет выходить каждый понедельник в 9.10.



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