В России впервые выявили более 22 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 702 человек, что является новым рекордом, сообщает оперативный штаб. Предыдущий максимум был зафиксирован вчера 21 983 человека. Всего в России коронавирусной инфекцией заболели 1 903 253 человека.
В России от коронавируса умерло 32 834 человека, в том числе за минувшие сутки 391 человек.
От коронавируса поправились за сутки 18 626 человек, с начала пандемии — 1425529 человек.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым