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В России впервые выявили более 22 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

11:05, 14.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России впервые выявили более 22 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 702 человек, что является новым рекордом, сообщает оперативный штаб. Предыдущий максимум был зафиксирован вчера 21 983 человека. Всего в России коронавирусной инфекцией заболели 1 903 253 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф

В России от коронавируса умерло 32 834 человека, в том числе за минувшие сутки 391 человек.

От коронавируса поправились за сутки 18 626 человек, с начала пандемии — 1425529 человек.

Фото: стопокоронавирус.рф
ОбществоМедицина
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