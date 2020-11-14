В России впервые выявили более 22 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 702 человек, что является новым рекордом, сообщает оперативный штаб. Предыдущий максимум был зафиксирован вчера 21 983 человека. Всего в России коронавирусной инфекцией заболели 1 903 253 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф

В России от коронавируса умерло 32 834 человека, в том числе за минувшие сутки 391 человек.

От коронавируса поправились за сутки 18 626 человек, с начала пандемии — 1425529 человек.