Пять банков из Татарстана попали в рейтинг самых рентабельных в России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В топ-200 самых рентабельных банков России вошли пять кредитных организаций из Татарстана. Самый высокий показатель у «Татсоцбанка».

Его рентабельность по итогам последних 12 месяцев составила 2,5%. Банк занял 43-е место, опустившись на одну позицию, рассчитали аналитики «РИА Рейтинг». По сравнению с показателем за 2019 год его рентабельность упала почти вдвое.

А вот у банка «Аверс» рентабельность не изменилась — 2,2%. Поэтому он поднялся в рейтинге сразу на 11 строчек и занял 55-ое место.

Тройку лидеров республики замыкает «Энергобанк», чья рентабельность снизилась с 4,3% до 2%. Организация рухнула в рейтинге на 71-ое место.

«Акибанк» смог удержать показатель на уровне 1,4% и добрался до 103-го места. «Банк Казани» улучшил показатель до 1% и достиг на 124-ой ступени рейтинга. Замыкает список «Ак Барс Банк», показатель которого составил 0,8%, он остался на 136-ом месте.