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Скончалась коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина

10:12, 13.11.2020
Скончалась коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина
Фото: АО «Эдельвейс групп»

Умерла коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина. Об этом сообщили в АО «Эдельвейс групп».

Причина смерти не называется.

БизнесРозничная торговляПроисшествия Татарстан
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