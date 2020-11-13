Скончалась коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина
Умерла коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина. Об этом сообщили в АО «Эдельвейс групп».
Причина смерти не называется.БизнесРозничная торговляПроисшествия Татарстан
Умерла коммерческий директор «Алоэ Фарм» Зиля Зиганшина. Об этом сообщили в АО «Эдельвейс групп».
Причина смерти не называется.БизнесРозничная торговляПроисшествия Татарстан
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