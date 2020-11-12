В Нижнем Новгороде суд арестовал гендиректора местного водоканала

Московский райсуд Нижнего Новгорода арестовал на два месяца гендиректора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка. Ему инкриминируются взяточничество, покушение на мошенничество и даже организация преступного сообщества.

«12 ноября 2020 года судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении генерального директора АО «Нижегородский водоканал» меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он не признал», — сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следствие считает, что гендиректор водоканала и несколько его подчиненных взимали взятки с контрагентов предприятия. Платить приходилось от 10% до 15% от суммы договора на поставки или оказание услуг. Предполагается, что преступная группа получила не менее 57 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в контору АО «Нижегородский водоканал» прибыли около 150 силовиков, которые провели обыски на предприятии. Работали там оперативники ФСБ и Следкома.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны семь подозреваемых, в том числе руководители акционерного общества.