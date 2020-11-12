Власти Татарстана продают Ford Explorer, Toyota Land Cruiser и Audi S8

Минземимущество РТ объявило о проведении аукциона по продаже пяти автомобилей. Среди них с молотка пойдут Ford Explorer, Toyota Land Cruiser и Audi S8.

Заявки на аукцион принимаются до 9 декабря. Участники торгов определятся 11 декабря, а сами торги назначены на 14 декабря, следует из материалов министерства.

С молотка пойдет Ford Explorer 214 года выпуска. Его начальная стоимость составит почти 571 тысячу рублей. Согласно отметке, машина находится в удовлетворительном состоянии.

Также на торги выставлен внедорожник Toyota Land Cruiser (2008 г.в.). Машина оценена в 800 тысяч рублей. Audi S8 (2007 г.в.) предлагается купить за 370 тысяч рублей.

Кроме того, в списке КАМАЗ-65117 (450,9 тысячи рублей) и ГАЗ-2705 (почти 74 тысячи рублей).

Продавцом всех транспортных средств значится «Управление материального обеспечения».