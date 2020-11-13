От Apple II до Mac Mini: история компьютеров от Apple

10 ноября Apple представила новое поколение MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini. Ключевой особенностью компьютеров стала работа на собственном процессоре M1. В характеристиках — 8-ядерные CPU и GPU, а также 16-ядерный процессор для вычислений, работающие на одном чипе. «Реальное время» вспоминает историю компьютеров от Apple и ключевых изменений в них — а заодно и процессоров, которые использовались.

Apple II и III — забытое старое

Не первым, но самым ранним из популярных персональных компьютеров от «яблочного» производителя стала модель Apple II, представленная в 1977 году. Компьютер был относительно простым в использовании — в сравнении с существовавшими на тот момент моделями, рассчитанными не на обычных пользователей, а на специалистов в компьютерной технике. Компьютер работал на операционной системе Apple DOS. Считается, что модель продали в количестве 5-6 миллионов экземпляров, что, конечно, очень много для конца 1970-ых годов. Усовершенствованные варианты Apple II выпускались до конца 80-ых годов.

Выпущенный в 1980 году Apple III, ориентированный на бизнес, оказался далеко не таким успешным. Прошлую модель — Apple II — хотели «перепрофилировать» в «домашнюю» модель, но фактически продажи все равно в основном были именно у нее. На смену пришел компьютер, который потом еще долгое время ассоциировался с любым компьютером от Apple.

Apple III. Фото: commons.wikimedia.org

Первые MacBook: «Макинтоши» и PowerMac

Уже в 1984 году, параллельно с вариациями на тему Apple II, появился настоящий предшественник нынешних «Макбуков». Тогда он выпускался под названием Macintosh 128K. Компьютер работал уже не на DOS, а на System 1 — линейка впоследствии (спустя 13 лет) была переименована в Mac OS, но до этого еще были и другие «System», вплоть до 7-ой версии.

Компьютеры линейки Mac — вплоть до 1994 года, когда на смену Macintosh пришла серия PowerMac, работали на базе процессоров Motorola. PowerMac работали уже на базе процессоров IBM PowerPC. Первая «Макось» была выпущена как раз для PowerMac, спустя три года после выхода самого компьютера.

PowerMac. Фото: commons.wikimedia.org

На смену PowerMac в 1998 году пришли первые iMac. Поначалу они работали на базе того же процессора PowerPC от IBM. В этих компьютерах компания отказалась от нескольких разъемов, заменив их на популярный до сих пор USB — также из них исчезли дисководы для дискет.

Второе поколение iMac — G4, выпускавшееся с конца 2001 года, получило сильно измененный дизайн. В частности, впервые у компьютеров Apple появился ЖК-, а не ЭЛТ-монитор. На этой же модели впервые появилась система Mac OS X, впоследствии переименованная в OS X, а затем — в macOS.

Перед переходом на процессоры Intel вышла еще одна модель — iMac G5. Первые компьютеры Apple на базе процессоров Intel вышли в 2006 году. Использовавшиеся в компьютерах процессоры — Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo.

Ноутбуки — повтор компьютеров в компактном корпусе

Ноутбуки от Apple ожидаемо появились позже «обычных» компьютеров. Первая линейка портативных компьютеров называлась PowerBook. Под эти брендом они выпускались очень долго — аж с 1991 по 2006 годы.

Процессоры в них были те же, что и в компьютерах. С 1991 по 1997 годы выпускались модели 100 Series, Duo и 500 Series, работавшие на процессорах Motorola. С 1995 по 2006 годы выпускались три серии ноутбуков на процессорах PowerPC. В целом по характеристикам ноутбуки от Apple были примерно такими же, как компьютеры.

PowerBook. Фото: commons.wikimedia.org

В 1999 году параллельно с PowerBook стали выпускаться iBook — они позиционировались как более дешевая версия PowerBook. В 2006 году на смену iBook пришел MacBook, который выпускался до 2012 года — он был уже на процессоре Core 2 Duo.

Современные модели: теперь — экономичнее

Сейчас Apple выпускает довольно широкий ряд компьютеров, и названия у них различаются. Ноутбуки выпускаются в вариациях MacBook Pro и MacBook Air. Первые позиционируются как устройства для профессиональной деятельности.

MacBook Air до недавнего времени выпускался с меньшим дисплеем — в 13,3 дюйма против возможной диагонали в 15 дюймов у Pro. Модели, представленные в 2020 году, правда, имеют одинаковую диагональ в 13,3 дюйма. Изначально Air позиционировался как более тонкий ноутбук.

MacBook Air. Фото: pixabay.com

Из персональных компьютеров в 2020 году на новом процессоре был представлен только Mac Mini — настольное устройства без монитора, клавиатуры и мыши. Остальные модели персональных компьютеров, которые выпускает Apple — iMac, iMac Pro и Mac Pro — не обновлялись довольно давно.

Отметим, что архитектура ARM-процессоров M1 на чипе (на них работают новые поколения MacBook Air и Pro, а также Mac Mini) позволяет объединять в себе центральный и графический процессоры, а также память и нейронный процессор. Благодаря этому устройства должны стать более энергоэффективными, а также меньше греться, что позволит избавиться от кулеров.

Максим Матвеев