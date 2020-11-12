В Татарстане суточный темп прироста COVID-19 вновь достиг 0,7%
Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составил 0,7%. По сравнению с прошлыми сутками показатель вырос на 0,1%.
Наименьший темп прироста зафиксирован в Дагестане (0,6%), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на федеральный оперштаб.
Второе место с показателем 0,7% занимают помимо Татарстана Чувашия, Марий Эл и Ханты-Мансийский автономный округ.
В Московской и Свердловской областях, Ингушетии и Калмыкии суточный прирост COVID-19 составил 0,8%. Аналогичный показатель зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.
Напомним, что 10 и 11 ноября в Татарстане темп прироста держался на уровне 0,6%.Общество Татарстан
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