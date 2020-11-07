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В Татарстане китайский кроссовер полностью сгорел при попытке выехать из канавы

09:46, 07.11.2020
В Татарстане китайский кроссовер полностью сгорел при попытке выехать из канавы
Фото: tatar-inform.ru

В ночь на субботу в Татарстане китайский кроссовер Geely загорелся, при попытке выехать из канавы. Огонь полностью уничтожил машину.

Вызов о возгорании поступил около полуночи, передает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по РТ. Звонивший рассказал, что огонь охватил машину на горе возле села Слобода Петропавловская, Новошешминского района РТ.

Прибыв на место пожарные выяснили, что водитель попал в канаву. Выезжая из нее, автовладелец увидел, что из-под капота повалил дым. Мужчина пытался потушить кроссовер, но не справился с огнем.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов китайского автомобиля.

ПроисшествияАвто Татарстан
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