Снежное утро в Дрожжаном и День экономиста: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 ноября

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров пожелал подписчикам доброго снежного утра и выложил видео заснеженного района.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин встретился с представителями Ак Барс Банка, чтобы обсудить внедрение системы образовательной карты и расширить сотрудничество с кредитной организацией.

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев побывал сегодня на открытии центральной библиотеки. Здание открылось после капитального ремонта.

А глава Чистопольского района Дмитрий Иванов провел выездное совещание в ООО «Чистай — Агро».

Руководитель Ютазинского района Аяз Шафигуллин решил поздравить экономистов с их профессиональным праздником. «Желаю Вам легкой и успешной работы, возможности достижения поставленных задач, проявления накопленных возможностей», — написал он.