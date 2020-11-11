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Снежное утро в Дрожжаном и День экономиста: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 ноября

20:00, 11.11.2020

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров пожелал подписчикам доброго снежного утра и выложил видео заснеженного района.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин встретился с представителями Ак Барс Банка, чтобы обсудить внедрение системы образовательной карты и расширить сотрудничество с кредитной организацией.

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Встреча по вопросу внедрения системы Образовательной Карты и расширения сотрудничества с ПАО «Ак барс банк». На встрече присутствуют Хайрутдинов Эмиль Фаритович- директор по работе с государственным сектором ПАО «Ак барс банк», Халикова Наиля Рамазановна — руководитель Казанского регионального центра ПАО «Ак барс банк» и Бунятян Альберт Александрович- генеральный директор АО «Социальная Карта».

Публикация от Рустам Калимуллин (@kalimullin.rustam)

Глава Кукморского района Татарстана Сергей Димитриев побывал сегодня на открытии центральной библиотеки. Здание открылось после капитального ремонта.

А глава Чистопольского района Дмитрий Иванов провел выездное совещание в ООО «Чистай — Агро».

Руководитель Ютазинского района Аяз Шафигуллин решил поздравить экономистов с их профессиональным праздником. «Желаю Вам легкой и успешной работы, возможности достижения поставленных задач, проявления накопленных возможностей», — написал он.

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Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб! Поздравляю Вас с профессиональным праздником! День экономиста поистине важный праздник, который позволяет подчеркнуть ценность профессии. Тот, кто связал с экономикой свою профессиональную деятельность, непросто целеустремлённый человек, любящий точность, умеющий легко ориентироваться в мире цифр. Он обладает умением концентрироваться, принимать взвешенные решения, разбираться в сложных экономических моделях. Желаю Вам легкой и успешной работы, возможности достижения поставленных задач, проявления накопленных возможностей. Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают вам в успешном решении поставленных задач по эффективному и рациональному использованию денежных средств и наращиванию материально-технических ресурсов. Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному делу, здоровья Вам, счастья, семейного благополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких людей!

Публикация от Шафигуллин Аяз (@shafigullinaiaz)

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