Эксперт прокомментировал прогноз чешской разведки по третьей мировой войне

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал доклад спецслужб Чехии о близости третьей мировой войны.

Он заявил, что такой прогноз составлен вследствие профессиональной деформации разведчиками, которые хотят оправдать финансирование своего ведомства.

«Если бы в докладе было написано, что… воевать никто не хочет, то этот доклад не привлёк бы особого внимания», — передает слова эксперта RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он заверил, что в современном мире ни одна страна не хочет войны, тем более США и Китай, которые тесно связаны в экономическом плане.

«Если мы все сложности в отношениях между государствами и всё это называем «войной», то да, можно говорить, что мир стоит на пороге третьей или четвёртой мировой войны», — добавил Бышок.

Ранее был опубликован доклад чешской разведки по итогам 2019 года, где говорилось об угрозе третьей мировой войны.

