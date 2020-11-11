Эксперт прокомментировал прогноз чешской разведки по третьей мировой войне
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал доклад спецслужб Чехии о близости третьей мировой войны.
Он заявил, что такой прогноз составлен вследствие профессиональной деформации разведчиками, которые хотят оправдать финансирование своего ведомства.
«Если бы в докладе было написано, что… воевать никто не хочет, то этот доклад не привлёк бы особого внимания», — передает слова эксперта RT.
Он заверил, что в современном мире ни одна страна не хочет войны, тем более США и Китай, которые тесно связаны в экономическом плане.
«Если мы все сложности в отношениях между государствами и всё это называем «войной», то да, можно говорить, что мир стоит на пороге третьей или четвёртой мировой войны», — добавил Бышок.
Ранее был опубликован доклад чешской разведки по итогам 2019 года, где говорилось об угрозе третьей мировой войны.
Справка
CIS-EMO — международная неправительственная организация, основной декларируемой целью которой является содействие сохранению и развитию института выборов и общественного контроля за ними в странах с развивающимися демократическими системами.
Однако многие зарубежные общественники считают организацию близкой к российским властям. Не раз звучали обвинения в попытках представителей CIS-EMO дискредитировать выборы в различных странах, например, на Украине.
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