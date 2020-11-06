Прокуратура Казани проверит информацию о выброшенной из автобуса коляске ребенка-инвалида

Прокуратура Казани проверяет информацию о том, что кондуктор автобуса выбросил из салона коляску ребенка-инвалида, показавшуюся ему бесхозной. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что кондуктор выбросила из салона автобуса коляску ребенка-инвалида. Инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете Татарстана.