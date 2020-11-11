В Татарстане произошла авария с участием кареты скорой помощи

По дороге в сторону Иннополиса в поселке Орловка Лаишевского района Татарстана произошла авария с участием кареты скорой помощи, сообщается в группе «Набережные Челны Life» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com

Скорая врезалась в легковой автомобиль марки Lifan. В комментариях предположили, что владелец легковушки перестроился на полосу скорой на мигающем сигнале светофора, в результате чего водитель скорой не успела остановиться.

Фото: vk.com

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в Казани на улице Большая Крыловка произошла авария с участием нескольких машин.

