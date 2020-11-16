Компания из Татарстана вошла в дюжину лучших девелоперов России

Единый ресурс застройщиков России erzf.ru опубликовал рейтинг девелоперов по объему введенного жилья за первые 10 месяцев «ковидного» 2020 года. Впервые за всю историю ведения этого рейтинга на 12-ю позицию в нем поднялась татарстанская компания — Унистрой. С января по октябрь 2020 года Унистрой ввел в эксплуатацию 132 610 квадратных метров жилья, из них 108 478 — в Татарстане. По этому показателю компания лидирует среди застройщиков республики.

Кроме Унистрой, в первой двадцатке только три девелопера, представляющих регионы России (Ставрополье, Краснодарский край и Воронежскую область). Подавляющее же большинство застройщиков из топ-20 представляют столицу.

Унистрой четвертый год подряд занимает лидирующие позиции по вводу жилья в Татарстане, являясь обладателем максимальной оценки «5» за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья. Объем ввода застройщика за последние 5 лет: 731 068 квадратных метров.

Рейтинг составляется на основе данных, которые предоставляют Минстрой, Росреестр и Росстат, используются в его формировании и официальные отчеты девелоперов. Портал «Единый ресурс застройщиков» публикует его каждый месяц, а в конце года формирует итоговый рейтинг строительных компаний страны.