Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко приедет в Казань

В Казани 16 ноября состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».



В ней примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, министр здарвоохранения РТ Марат Садыков, директор по работе с корпоративными клиентами ГАЗ Максим Головнов, гендиректор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» Игорь Радакович и гендиректор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

Татарстан стал завершающим, 45-м регионом, проводящим эту акцию. Ее цель — мотивирование граждан к тестированию на инфекцию ВИЧ, а еще информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа и снижение дискриминации ВИЧ-позитивных людей.

Во время проведения церемонии каждый желающий сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ.