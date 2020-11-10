В декабре в Казани пройдет Нуриевский фестиваль

В Казани с 17 по 26 декабря пройдет XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.

Программа фестиваля будет состоять из восьми спектаклей: постановки театра им. М. Джалиля с участием приглашенных звезд и ведущих солистов казанской труппы. Казанцы смогут увидеть «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Баядерку» и «Дон Кихота» Л. Минкуса, а также главный национальный балет «Шурале» Ф. Яруллина.

Фото: realnoevremya.ru /Максим Платонов (архивное фото)

Также на фестиваль приедут два приглашенных балетных коллектива: театр «Кремлевский балет», который впервые представит в Казани спектакль «Руслан и Людмила», и театр балета Бориса Эйфмана, который покажет спектакль «Анна Каренина», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Летом министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщала, что Нуриевский фестиваль отменили в этом году из-за пандемии и введенных в связи с ней ограничений.

