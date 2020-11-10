В Казани вынесли приговор опекунше за увод миллиона со счета сироты

Фото: "Реальное время"

К 3,5 года лишения свободы условно приговорил сегодня Советский райсуд Казани 40-летнюю Далию Зинатуллину из Тюлячей. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку вину в хищении 1,3 млн рублей со счета подопечной сироты и покупке за ее счет квартиры родным дочкам в Казани обвиняемая признала еще на предварительном следствии, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, дело расследовали сотрудники Арского отдела Следкома по РТ. Статус потерпевшей в нем получила родная племянница и бывшая воспитанница Зинатуллиной. Сейчас ей 16. В семье опекунши она находилась больше 10 лет, за что тетя регулярно получала от государства пособие на содержание сироты. На счет самой воспитанницы регулярно поступали пенсии по потере кормильца и инвалидности.

В прошлом году воспитанница забеременела, затем вышла замуж и родила ребенка, после чего ее автоматически признали дееспособной, и она потребовала у тетки банковскую карту от своего счета. Однако та убедила племянницу подписать доверенность, а затем в Казани сняла 1,3 млн рублей с ее счета и вложила их в покупку квартиры. Поскольку средства снимались на территории Советского района Казани, дело рассматривал Советский райсуд.

Похищенную сумму Зинатуллина вернула незадолго до возбуждения дела и первоначально отрицала вину.