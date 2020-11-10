МФЦ Татарстана: не каждый гражданин с долгом может стать банкротом

Фото: Илья Репина (архив)

С 1 сентября жители Татарстана могут подать в многофункциональный центр заявление о признании банкротом во внесудебном порядке. Однако не все понимают, что не любой гражданин с долгом может стать банкротом. Об этом заявила директор МФЦ Ленара Музафарова.

Она перечислила требования:

Фото: скриншот

С 1 сентября в МФЦ Татарстана поступили 417 заявлений, однако только 10 из них соответствовали установленным требованиям. По остальным направлены уведомления об отказах. Музафарова назвала это потерей времени для заявителей и сотрудников МФЦ.