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МФЦ Татарстана: не каждый гражданин с долгом может стать банкротом

10:41, 10.11.2020 1
МФЦ Татарстана: не каждый гражданин с долгом может стать банкротом
Фото: Илья Репина (архив)

С 1 сентября жители Татарстана могут подать в многофункциональный центр заявление о признании банкротом во внесудебном порядке. Однако не все понимают, что не любой гражданин с долгом может стать банкротом. Об этом заявила директор МФЦ Ленара Музафарова.

Она перечислила требования:

Фото: скриншот

С 1 сентября в МФЦ Татарстана поступили 417 заявлений, однако только 10 из них соответствовали установленным требованиям. По остальным направлены уведомления об отказах. Музафарова назвала это потерей времени для заявителей и сотрудников МФЦ.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:22
    Этот закон для "галочки" приняли - мол, вот, граждане, позаботились о малоимущих должниках и пенсионерах, а на деле оказалось, что требование по последнему пункту - оконченное исполнительное производство - невыполнимо для подавляющего большинства должников, в том числе и пенсионеров, с пенсий которых приставы удерживают до 50%, и будут удерживать до тех пор, пока пенсионер не отправится в мир иной или не выплатит весь долг, что маловероятно.
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