В Татарстане назначили начальника управления лечебной и профилактической помощью Минздрава республики

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В Минздраве Татарстана назначили нового начальника Управления лечебной и профилактической помощью. Им стала бывший заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.

Она окончила казанский государственный медицинский институт по профилю «педиатрия, врач» в 1992 году. Спустя шесть лет отучилась в ординатуре в Казанской государственной медицинской академии по тем же направлениям.

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С 1988 года была младшей сестрой милосердия Татарского республиканского комитета Общества Красного Креста, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

На прошлой неделе в Нижнекамске назначили нового руководителя управления здравоохранения города. Им стал замглавврача по поликлинической работе НЦРМБ Сергей Мерясев.

