Гайфуллина Гульнара Ренадовна

Общая информация

Образование:

— В 1992 г. — Окончила Казанский государственный медицинский институт (педиатрия, врач).

— В 1993 г. — Окончила интернатуру Казанского медицинского института им. Курашова.

— В 1998 г. — Окончила ординатуру Казанской государственной медицинской академии.

Трудовая деятельность:

— Работала младшей сестрой милосердия Татарского республиканского комитета Общества Красного Креста

- Работала педиатром в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), участковым терапевтом в поликлинике №21 города Казани.

— В 2005-2008 гг. — Занимала должность заместителя главврача городской поликлиники №3 Казани.

— В 2008-2016 гг. — Занимала должности главного специалиста и начальника отдела лечебной помощи управления здравоохранения по Казани.

— В 2016-2020 гг. — Заместитель руководителя управления здравоохранения Казани.

— С 2020 г. — Назначена начальником Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава Татарстана.

Награды и звания:

— Благодарность министерства здравоохранения России.

Дата последнего обновления: