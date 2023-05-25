Гайфуллина Гульнара Ренадовна
Общая информация
Образование:
— В 1992 г. — Окончила Казанский государственный медицинский институт (педиатрия, врач).
— В 1993 г. — Окончила интернатуру Казанского медицинского института им. Курашова.
— В 1998 г. — Окончила ординатуру Казанской государственной медицинской академии.
Трудовая деятельность:
— Работала младшей сестрой милосердия Татарского республиканского комитета Общества Красного Креста
- Работала педиатром в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), участковым терапевтом в поликлинике №21 города Казани.
— В 2005-2008 гг. — Занимала должность заместителя главврача городской поликлиники №3 Казани.
— В 2008-2016 гг. — Занимала должности главного специалиста и начальника отдела лечебной помощи управления здравоохранения по Казани.
— В 2016-2020 гг. — Заместитель руководителя управления здравоохранения Казани.
— С 2020 г. — Назначена начальником Управления лечебной и профилактической помощи Минздрава Татарстана.
Награды и звания:
— Благодарность министерства здравоохранения России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: 222-70-28
- Email: MZ.Gayfullina@tatar.ru
Дата последнего обновления: 25.05.2023