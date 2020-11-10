На строительство детсадов в Татарстане в 2021 году выделят почти 3 млрд рублей

В 2021 году в Татарстане планируется построить 13 детских садов. На эти цели выделят 2,9 млрд рублей, из которых 1,5 млрд — средства из федерального бюджета.

Детские учреждения построят в рамках национального проекта «Демография».

Фото: kzn.ru

Кроме того, в следующем году ожидается открыть две школы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: школа в ЖК «Салават купере» на 1 224 места и школа на 1 501 место в Советском районе Казани, сообщает пресс-служба Минобразования Татарстана.

В конце октября три детских сада в Казани выиграли грант «Лучший билингвальный детский сад» на 500 тысяч рублей.

