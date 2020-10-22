Три детских сада в Казани выиграли гранты по 500 тысяч рублей

Три детских сада в Казани выиграли грант «Лучший билингвальный детский сад». Всего на конкурс подали заявки 44 учебных заведения.

Как рассказали в пресс-службе исполкома Казани, в результате отбора определены 10 победителей, среди которых детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Вахитовского района, детский сад №67 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Советского района и детский сад №72 комбинированного вида Авиастроительного района.

Детские садики получат гранты по 500 тысяч рублей.

Ранее в Казани в День знаний открыли первый полилингвальный образовательный комплекс.

