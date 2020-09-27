Конфликт в Карабахе: в Армении мобилизация, в Азербайджане обеспокоенность, Лавров звонит коллегам

Армения и Карабах: объявлено военное положение и мобилизация

События в Нагорном Карабахе угрожают вылиться в затяжной военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что в стране вводится военное положение и всеобщая мобилизация. На своей странице в Facebook он написал: «Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личный состав, приписанный к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты».



Примерно за час до этого военное положение и мобилизацию объявили и власти непризнанной республики Нагорный Карабах.

Напомним, сегодня утром пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что азербайджанские военные обстреляли карабахские города и поселения, в том числе Степанакерт. Баку в ответ утверждает, что первой стрельбу начала армянская сторона, а азербайджанские силы всего лишь ведут контрнаступательную операцию. В свою очередь, минобороны Армении говорит о воздушных и ракетных атаках со стороны Азербайджана.

Никол Пашинян сообщил о том, что в стране вводится военное положение и всеобщая мобилизация. Фото primeminister.am

В своем аккаунте в Twitter Никол Пашинян заявил: «Недавние агрессивные заявления руководства Азербайджана, широкомасштабные совместные учения с Турцией, как и отказ в ответ на запросы ОБСЕ о мониторинге, отчетливо показывают, что эта агрессия была спланирована и представляет собой широкомасштабную провокацию против мира и безопасности в регионе».



Служба нацбезопасности Армении просит граждан не доверять дезинформации из мессенджеров и соцсетей о потерях со стороны армии Арцаха. СНБ Армении просит следить только за официальными новостями.

Посол Армении в Москве Ардан Тоганян сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Армения не будет перебрасывать войска в Карабах — по его словам, необходимости в этом нет, а Армия обороны со своими задачами справляется. Карабахская армия сообщает, что уничтожила два вертолета противника, 14 беспилотников и бронетехнику.



Алиев сообщил, что наносятся удары по позициям армянской стороны, уничтожены единицы военной техники. Фото president.az

Азербайджан: «Это очередная военная провокация Армении»

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что после обстрела со стороны Армении на линии соприкосновения в Карабахе есть жертвы и раненые среди мирных жителей, а также пообещал, что Азербайджан не оставит без ответа действия Армениии (цитата по «РИА Новости»):

«Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различного вооружения, в том числе из крупнокалиберного. Это очередная военная провокация Армении. В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении».

Алиев сообщил, что наносятся удары по позициям армянской стороны, уничтожены единицы военной техники. Необходимости во всеобщей мобилизации в Азербайджане не видят — госслужба по мобилизации сообщает, что армия укомплектована.

«Для этого есть существующий международно-признанный механизм — Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта», — заявил Владимир Зайнетдинов. Фото verelq.am

ОДКБ: «Конфликт должен быть разрешен только мирным путем»

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с утра уже заявили: конфликт должен быть разрешен только мирным путем с привлечением Минской группы ОБСЕ.

«Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно-признанный механизм — Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта», — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По его словам, нужно восстановить режим прекращения огня в республике.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин заявил в комментарии для радио «Говорит Москва», что в конфликте в Нагорном Карабахе Россия поддержит Армению, поскольку она — партнер РФ и член ОДКБ, а Азербайджан — хороший друг Турции, члена блока НАТО.

«Я думаю, большое количество конфликтов в мире можно было бы избежать, если бы страны понимали, что Россия не будет долго говорить о мирном урегулировании, а может в том числе и жестко реагировать на те или иные выводы», — сообщил Шерин радиостанции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Нагорном Карабахе. По телефону он выразил армянскому министру серьезную озабоченность и подчеркнул, что огонь необходимо прекратить как можно скорее. По сообщению МИД РФ, готовится разговор Лаврова и с азербайджанским коллегой.

