В Оренбургской области детям до 14 лет запретили появляться в ТЦ без взрослых

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал документ, дополняющий региональные «антиковидные» ограничения. Теперь дети до 14 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

«Собственникам торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, кинотеатров обеспечить исключение допуска на указанные объекты несовершеннолетних в возрасте до 14 лет без сопровождения их законными представителями», — цитирует документ «Интерфакс».

В регионе до 23 ноября должны быть закрыты развлекательные заведения, ночные клубы, кальянные, а также детские центры.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

До этой же даты действует обязательная самоизоляция для жителей области старше 65 лет и граждан с хроническими болезнями.

Школьникам (кроме 11-х классов) предписано перейти на удаленку. «Дистант» тоже будет действовать две недели.

Напомним, сегодня в Башкирии также ввели обязательный карантин для граждан категории 65+. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, какие регионы еще не ввели необходимые в условиях пандемии ограничения.