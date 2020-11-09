В Татарстане суточный темп прироста COVID-19 достиг 0,7%

В Татарстане суточный темп прироста COVID-19 составил 0,7%. Это по-прежнему один из самых низких показателей в России.

Не зафиксировано прироста на Чукотке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб. В Дагестане показатель составил 0,5%.

Темп прироста в 0,7% зафиксирован в Чувашии, Марий Эл, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что, по данным оперштаба на 7 ноября, суточный прирост COVID-19 в Татарстане составил 0,6%.

