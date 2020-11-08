Осенние пейзажи республики: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 ноября
Сегодня главы районов Татарстана опубликовали осенние пейзажи своей родины и пожелали подписчикам доброго утра.
С традиционного пожелания «Хәерле иртә!» жителям республики начал свое утро в Instagram глава Актанышского района Энгель Фаттахов.
К пожеланиям доброго утра подписчикам в Instagram присоединился и глава глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин. Он опубликовал пейзаж берега озера.
Фотографией из осеннего парка поделился в Instagram глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин. «Хәерле иртә! Доброе утро!» — подписал он публикацию.
Общество Татарстан
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