Осенние пейзажи республики: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 ноября

Фото: Instagram/albertrakhmatullin9592

Сегодня главы районов Татарстана опубликовали осенние пейзажи своей родины и пожелали подписчикам доброго утра.

С традиционного пожелания «Хәерле иртә!» жителям республики начал свое утро в Instagram глава Актанышского района Энгель Фаттахов.

К пожеланиям доброго утра подписчикам в Instagram присоединился и глава глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин. Он опубликовал пейзаж берега озера.

Фотографией из осеннего парка поделился в Instagram глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин. «Хәерле иртә! Доброе утро!» — подписал он публикацию.