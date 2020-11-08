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В Боливии в должность президента вступил Луис Арсе

19:03, 08.11.2020
В Боливии в должность президента вступил Луис Арсе
Фото: ru.wikipedia.org

В это воскресенье прошла инаугурация нового президента Боливии Луиса Арсе. Он принес присягу в в здании парламента страны, сообщает ТАСС.

Экс-министр экономики Боливии был избран президентом на всеобщих выборах 18 октября 2020 года. Его выдвинула партия «Движение к социализму». На выборах Арсе получил поддержку 55% жителей страны.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, что после того, как экс-президент Боливии Эво Моралес в ноябре 2019 года объявил об уходе в отставку и проведении новых президентских выборов в стране на фоне массовых протестов, страну временно возглавила Жанин Анье.

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