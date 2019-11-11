Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку, некоторые страны назвали это госпереворотом

Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку и проведении новых президентских выборов в стране на фоне массовых протестов. Об этом сообщает AFP.

Вслед за главой государства о своей отставке заявили вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра.

21 октября Моралес победил на президентских выборах в Болвиии. Через два дня он ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов вокруг подсчета голосов. Аргентина, Венесуэла и Куба назвали происходящее госпереворотом.