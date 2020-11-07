Арбитраж Татарстана согласился привлечь бывшего гендиректора к выплате долгов челнинского дилера КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Конкурсник» обанкротившегося камазовского дилера «Штурман Кредо+» через суд пытался привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей холдинга. Арбитраж согласился, что по долгам компании должен расплачиваться бывший гендиректор Андрей Колесников.

Бывший арбитражный управляющий Геннадий Дербенев и бывший гендиректор Константин Поляков не привлечены к ответственности, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в 2017 году в отношении Колесникова уже возбуждалось уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

ООО «Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО+» занималось проектированием, производством и реализацией спецтехники на базе шасси КАМАЗа и грузовых иномарок, а также прицепной техники. В состав холдинга входил завод-изготовитель в Набережных Челнах и сертифицированный дилерский центр «КАМАЗ» в Курганской области. Компания инициировала собственное банкротство еще в 2015 году, однако была признана несостоятельной только в 2016-м.