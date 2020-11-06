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В Зеленодольске загорелся диван в шестиэтажном доме

17:42, 06.11.2020
В Зеленодольске загорелся диван в шестиэтажном доме
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Зеленодольске произошел пожар в шестиэтажном доме. В жилом многоквартирном доме загорелся диван.

Сообщение о горении в квартире дома на улице Комарова, 22 поступило в 14.58. На шестом этаже шестиэтажного жилого дома горел диван в четырехкомнатной квартире.

В 15.16 пожарные ликвидировали горение на площади 6 кв. метров. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Ранее в подъезде жилого девятиэтажного дома загорелся электрощиток.

Общество Татарстан
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