В Зеленодольске загорелся диван в шестиэтажном доме

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Зеленодольске произошел пожар в шестиэтажном доме. В жилом многоквартирном доме загорелся диван.

Сообщение о горении в квартире дома на улице Комарова, 22 поступило в 14.58. На шестом этаже шестиэтажного жилого дома горел диван в четырехкомнатной квартире.

В 15.16 пожарные ликвидировали горение на площади 6 кв. метров. Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.



Ранее в подъезде жилого девятиэтажного дома загорелся электрощиток.

