В Казани инвалид обвинил водителя автобуса в грубости и поломанной коляске

В Ассоциация перевозчиков Татарстана предложила инвалиду, обвинившего водителя в сломанной коляске починить ее. Впрочем, мужчина отказался, а проверка выявила, что водитель, напротив, помогал колясочнику.

Инвалид-колясочник Антон Кайнов обвинил водителя казанского автобуса в грубом обращении. По словам Кайсина, водитель «выкинул его из автобуса». После публикации жалобы в СМИ, в Ассоциации перевозчиков провели проверку.

Как видно на видеозаписи с камеры наблюдения в автобусе, водитель колясочника не «выкидывает», а аккуратно помогает выбраться ему из транспорта.

«Он (водитель — прим. ред) подъехал к остановке, опустил пандус, помог Антону сесть в автобус, спросил пассажира где выходит. На ост. «Фучика» водитель специально вплотную подъехал к высокому бордюрному камню тротуара, помог пассажиру выйти. По словам водителя, на этой остановке установить пандус проблема. Никаких претензий со стороны Антона к водителю не было, на коляске уехал с остановки», — рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков.

При этом видно, что Кайнов уезжает с остановки на работающей коляске.

Несмотря на несправедливые обвинения, в Асоциации предложили забрать коляску на ремонт. Однако Кайнов отказался «по непонятным причинам».

