В казанской поликлинике вновь сняли огромные очереди

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В казанской поликлинике очевидцы вновь сняли большие очереди. Видео распространяется в соцсетях.

По данным пользователя, на видео — 20-я поликлиника. Люди ждут своей очереди на прием к врачу, чтобы открыть или закрыть больничный лист.

Ранее в соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории 7-й горбольницы в Казани. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» объяснили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

