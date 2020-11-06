В казанской поликлинике вновь сняли огромные очереди
В казанской поликлинике очевидцы вновь сняли большие очереди. Видео распространяется в соцсетях.
По данным пользователя, на видео — 20-я поликлиника. Люди ждут своей очереди на прием к врачу, чтобы открыть или закрыть больничный лист.
Ранее в соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории 7-й горбольницы в Казани. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» объяснили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.
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