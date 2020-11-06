Новости общества

16:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанской поликлинике вновь сняли огромные очереди

15:26, 06.11.2020
В казанской поликлинике вновь сняли огромные очереди
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В казанской поликлинике очевидцы вновь сняли большие очереди. Видео распространяется в соцсетях.

По данным пользователя, на видео — 20-я поликлиника. Люди ждут своей очереди на прием к врачу, чтобы открыть или закрыть больничный лист.

Ранее в соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории 7-й горбольницы в Казани. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» объяснили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем