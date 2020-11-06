Обвиняемые в мошенничестве директор и юрист воронежского завода попросили власти Татарстана о помощи

Директор ООО «Воронежский завод растительных масел» Альберт Давлетшин и его сын Руслан, юрист предприятия, обвиняемые в мошенничестве с налогами и уклонении от уплаты НДС на 104,2 млн рублей, обратились за помощью к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

В своих обращения Давлетшин говорит о незаконности содержания под стражей и просит разобраться в ситуации. О письмах, направленных Минниханову и Краснову, «Коммерсанту» рассказали в окружении бизнесмена.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, в своем обращении к президенту Татарстана Давлетшин отмечает, что «является коренным татарином», 30 лет проработал в органах внутренних дел и в уголовно-исполнительной системе Татарстана, был награжден пятью медалями и уволен по инвалидности. С 2009 года он возглавил воронежский завод, в момент, когда предприятие купил агрохолдинг «Жемчужина Поволжья».

«Со слов следствия, нам было дословно сказано, что мы «чужие» в данном регионе, мы «татары», нас просили в 2019 году продать завод и таким образом избавиться от нас, конкурентов. Данную просьбу я донес до учредителей, которые были не согласны продавать. На сегодня следствие путем ареста директора и парализации работы предприятия хочет довести завод до банкротства. Меня, как татарина, несмотря на гражданство РФ, всю благотворительную деятельность и помощь, которую я оказывал селу Правая Хава, выживают таким бесчеловечным способом из Воронежской области». Минниханова в письме просят «выступить гарантом прав татар», приводит издание часть письма , направленное главе республики.

27 мая Альберта Давлетшина и его сына Руслана задержали, а затем взяли под стражу. Им вменяют уклонение от уплаты НДС (около 60 млн рублей) за счет занижения налогооблагаемой базы завода в Верхнехавском районе, а также четыре эпизода мошенничества с якобы неправомерным возвратом около 40 млн рублей НДС из казны.