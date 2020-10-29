СМИ: и.о. председателя горсуда Челнов может возглавить суд Елабуги

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Москве одобрили кандидатуру на пост председателя горсуда Елабуги. Его может возглавить Жанна Низамова, которая почти полтора года руководит городским судом Набережных Челнов.

Кандидатуру Низамовой утвердила Кадровая комиссия президента России, пишет chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Фото: naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru

Напомним, что в 2017 году Низамова была назначена на должность заместителя председателя Челнинского горсуда. В 2019 году председатель суда Ринат Гайфутдинов покинул свой пост и она стала исполнять обязанности руководителя.

Ранее «Реальное время» писало, что должность председателя горсуда Набережных Челнов может занять экс-судья Верховного суда Татарстана и бывший зампрокурора Елабуги Марс Самитов. Он уже обратился за рекомендацией в Квалифколлегию судей РТ.