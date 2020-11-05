Татарстанский оперштаб провел встречу с представителями аптечных сетей

Татарстанский оперштаб вместе с представителями Минздрава и Роспотребнадзора по поручению президента республики Рустама Минниханова провел встречу с представителями крупных аптечных сетей. На встрече обсудили наличие в аптеках лекарственных препаратов.

Как отметила вице-премьер РТ, глава оперативного штаба Лейла Фазлеева, вопрос по обеспечению аптек лекарствами решают Росздравнадзор, ФАС и Минпромторг.

Фото: prav.tatarstan.ru

Сейчас в республике есть запас лекарств, повышенный спрос на противовирусные препараты и антибиотики носит традиционно сезонный характер. Повышенный интерес граждан также связан с потреблением лекарств для профилактики. При этом употребление лекарств без рекомендаций врача может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно информировать людей о рисках самолечения.



Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отметила, что в аптеках происходит наплыв большого количества покупателей, люди впрок закупают препараты, поэтому некоторые лекарства в аптеках отсутствуют.

