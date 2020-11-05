VP.Prodigy официально стала новым основным составом Virtus.pro по Dota 2

Генеральный менеджер клуба Сергей Гламазда официально подтвердил догадки фанатов: ростер VP.Prodigy стал основной командой организации Virtus.pro в дисциплине Dota 2.

Прежняя основная команда Virtus.pro Алексея Solo Березина и Владимира No[o]ne Миненко распущена. Гламазда отметил, что, встав перед выбором, сохранить основной состав или дать шанс второму ростеру, менеджер принял волевое решение.

В конце сентября мы встали перед выбором: обновить в очередной раз состав Virtus.pro или же инвестировать и сделать ставку на VP.Prodigy. Сегодня VP.P полным составом переходит под тег Virtus.pro», — прокомментировал Гламазда рокировку составов.

Второй состав Virtus.pro «Продиджи» был представлен в апреле нынешнего года. За это время команда выиграла турнир Epic Prime League Season 1, а также выходила в финал на турнирахOGA Dota PIT Season 3 и WePlay! Pushka League Season 1 Division 1.

Отметим, что бывшие игроки Virtus.pro остаются на действующих контрактах с организацией.

На сегодняшний день основная команда «медведей» выглядит так: