Главный тренер УНИКСа Прифтис остался недоволен результатом игры с «Уманой»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мнением о победе казанцев над итальянской «Уманой Рейер Венеция» (90:87) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

«Счет меня порадовал, потому что УНИКС победил. У нас было две цели сегодня — победить и отыграть 7-очковую разницу, которая была в первом матче в Италии. УНИКС решил одну задачу.

Мы выиграли, что важно для нашего турнирного положения, но «Рейер Венеция» все равно будет выше нас при равном количестве очков», — отметил Прифтис.

На данный момент УНИКС опережает итальянцев по количеству побед. После 5 сыгранных матчей в активе казанцев 3 победы и 2 поражения, у «Уманы Рейер Венеции» 2 победы при 3 поражениях.

Напомним, в первом круге группового этапа команда Димитриса Прифтиса уступила в Италии со счетом 78:85. Подробнее о победе УНИКСа в Казани можно почитать в материале «Реального времени».