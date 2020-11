Спасительные легионеры: американцы вытащили для УНИКСа победу над «Рейер Венеция»

УНИКСу непозволительно было проиграть вчера по двум причинам, они же два поражения в Еврокубке. Первое случилось в стартовом туре 30 сентября, когда именно в Венеции казанцы начали турнир с неудачи (78:85). И, естественно, без реванша ни о каком искуплении перед болельщиками или хотя бы самоуспокоении в команде говорить не приходилось.

Второе произошло две недели назад, когда в Казань наведался лидер группы «А» «Ховентут». Испанцы прилетели сильно ослабленным составом без своих лидеров Анте Томича, Пау Рибаса и Шоуна Доусона, но даже с такой командой казанцам справиться не удалось. Максимум, чего они смогли добиться, — это волевой перевод матча в овертайм, в котором «зеленые» благополучно уступили.

Очевидно, что проиграв в таких важных поединках в группе, УНИКСу непременно нужно было выигрывать дома и не позволять обходить себя прямому конкуренту «Рейер Венеция» — до вчерашней игру у обеих команд было по две победы и два поражения. Второй проигрыш лишал казанцев даже третьей строчки в группе.

— Мы уже проиграли две игры и нам обязательно нужно найти способ, чтобы обыграть «Венецию». Нам нужно приложить больше усилий на паркете и играть с большей ответственностью, — говорил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис за день до матча.

Уже после него Прифтис признается, что на игру было две задачи — выиграть ее и восполнить семиочковую разницу в очных встречах.

— УНИКС решил одну задачу. Мы выиграли, что важно для нашего турнирного положения, но «Рейер Венеция» все равно будет выше нас при равном количестве очков, — сказал Прифтис на пресс-конференции.

Сразу двумя трехочковыми отметился УНИКС после двойных неудачных попыток обоих соперников на старте игры. Однако насколько быстро казанцы набрали стартовое преимущество, настолько же скоро его растеряли — 6:0 гости превратили в 10:11 уже к седьмой минуте четверти. Итальянцы брали тем, за счет чего выиграли и домашний поединок, — более умелой игрой под кольцом и преимуществом в росте.

В один момент с паркета ушел Джамар Смит, и больше у УНИКСа трехочковые забрасывать не получалось. Казанцы отпустили преимущество именно в этот момент, а итальянцы почувствовали себя раскрепощеннее и стали уверенно ходить в «краску» хозяев площадки. Впрочем, последние выиграли первую четверть — 21:19.

Но дальше пошло хуже. 0:8 — так начали казанцы вторую четверть, полностью провалив игру в защите. К этому моменту уже 14 очков набрал один лишь лидер соперников Майкл Брамос, что говорит о плохо сделанном домашнем задании — казанцы не сумели сдержать игрока, который обещал быть самым опасным.

Наставник итальянцев Вальтер де Раффаэле даже не слишком торопился с выпуском своего ключевого игрока — он придерживал этот козырь в рукаве до тяжелых времен, а когда американец все-таки вышел на паркет, то сделал с «минус трех» до «плюс девяти».

Только за стартовые четыре минуты второй четверти гости набросали в кольцо УНИКСа столько же, сколько за всю первую четверть. Вообще же вторые четверти в нынешнем сезоне УНИКСу не даются — практически не было матчей, в которых казанцы не проседали бы во второй десятиминутке. Вот и на этот раз «ахиллесова пята» Прифтиса дала о себе знать.

40:49 — с таким счетом закончилась первая половина игры.

А вот после большого перерыва команды будто поменялись местами. 15 безответных очков набрали казанцы за первые четыре с половиной минуты. Большую их часть взял на себя Смит с его трешками (после трех четвертей у него будет 17 очков), а также Канаан, выдавший шесть ассистов. Хотя в целом Айзейа провел далеко не лучший матч.

Прифтис нашел способ перестроить головы своим баскетболистам, и если уж не удавалось сдерживать Брамоса, то хотя бы нашли решение в борьбе под своим кольцом. А потом стали выжимать все возможное и под кольцом гостей — именно игра на подборе (и, конечно же, точность Джамара) стала ключевым фактором, переломившим игру.

Что касается Смита, то это уже очередные для него 20+ очков в матчах Еврокубка. Без набранных двадцати он с паркета практически не уходит.

Более того, уже по ходу третьей четверти своим четвертым трехочковым Смит установил новый рекорд Еврокубка по реализованным дальним броскам. Таким образом, он обошел испанца Рафу Мартинеса, у которого было 223 точных броска за карьеру в Еврокубке — у Джамара теперь 226 (было еще два после рекордного). Смотрим историческую треху:

