И.о. президента Киргизии признался, что дорогую одежду ему присылают из Москвы, Петербурга и Казани

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал сообщения журналистов о своем богатом гардеробе. Глава страны объяснил, что одежду ему дарят родственники и друзья.

Отвечая на вопрос телеканала «Регион» о дорогой одежде, Жапаров заявил, что не спрашивает цену вещей, которые ему дарят.

«Соотечественники из Москвы, Питера, Казани тоже собрали одежду и мне передали. Ношу эту одежду, что сейчас на мне. Ношу то, что носят люди», — цитирует премьер-министра и врио президента Киргизии портал «АКИпресс».

Фото: akipress.org

До этого СМИ заметили, что куртка, которую носит глава государства, стоит более 4,6 тысячи евро. В другой раз его заметили в жилете за 2,5 тысячи долларов.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии пройдут 20 января 2021 года, сообщили в ЦИК страны. Пока страной руководит Жапаров, который возглавил правительство республики после того, как протестующие освободили его из тюрьмы.

