20 очков Смита помогли УНИКСу одолеть «Уману» в матче Еврокубка

УНИКС дома обыграл итальянскую «Уману Рейер» (90:87) в матче группового раунда Кубка Европы по баскетболу.

К концу первой половины встречи казанская команда проигрывала сопернику 9 очков. После большого перерыва хозяева смогли прибавить и выйти вперед. В заключительной четверти команды устроили «перестрелку», набрав по 21 очку. Благодаря этому казанцы довели игру до победы.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 20 очков. Форвард казанцев Джордан Морган набрал 11 очков и сделал 10 подборов, оформив по итогам матча дабл-дабл.

Напомним, в первом круге группового этапа команда Димитриса Прифтиса уступила в Италии «Умане Рейер» со счетом 78:85.

УНИКС (Россия) — «Умана Рейер» (Италия) — 90:87 (21:19, 19:30, 29:17, 21:21).



