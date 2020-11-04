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Происшествия

У Белого дома в результате нападения с ножом пострадали четыре человека

15:58, 04.11.2020
У Белого дома в результате нападения с ножом пострадали четыре человека
Фото: pixabay.com

В результате нападения с ножом неподалеку от Белого дома в Вашингтоне четыре человека получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Полиция ищет подозреваемых. Предполагается, что злоумышленники могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.

Связано ли нападение с прошедшими выборами — пока неизвестно.

pixabay.com
Происшествия
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