У Белого дома в результате нападения с ножом пострадали четыре человека

В результате нападения с ножом неподалеку от Белого дома в Вашингтоне четыре человека получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Среди пострадавших — двое мужчин и одна женщина. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Полиция ищет подозреваемых. Предполагается, что злоумышленники могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.



Связано ли нападение с прошедшими выборами — пока неизвестно.