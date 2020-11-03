Российский посол в Австрии рассказал о задержании выходцев с Северного Кавказа после теракта

После теракта в Вене полицейские задержали выходцев из ряда балканских стран и Северного Кавказа, рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Многочисленные задержания прошли не только в Вене, но и в ряде других городов Австрии. «Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вчера в Вене несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести местах. Одно из нападений произошло возле синагоги. Согласно последним данным, жертвами теракта стали пять человек, еще 17 пострадали, среди них — полицейский.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее террористической атакой. По его данным, как минимум один из стрелков симпатизировал группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Как пишут австрийские СМИ, у ликвидированного полицией 20-летнего террориста были албанские корни, но родился и вырос он в Вене. В МВД страны уточнили, что нападавшего досрочно освободили после тюремного срока за попытку примкнуть к ИГ в Сирии.

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем атаки террористов в Вене. Девушка отдыхала с друзьями в одном из ресторанов в центре города. По ее словам, вчера там собралось много людей — заведения были открыты перед длительным карантином. В один момент люди услышали стрельбу, сотрудники ресторана начали прятать посетителей внутри заведения. Началась паника. Гарифуллина и ее друзья уговорили полицейских выпустить их на улицу, чтобы перебежать 200 метров до квартиры знакомых. «Это были самые длинные 200 метров в моей жизни и самые страшные», — вспоминает артистка.



Фото: instagram.com/aidagarifullina

В Австрии со вторника по четверг объявили общенациональный траур.