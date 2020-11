В МВД Австрии не подтвердили информацию СМИ о захвате заложников в ресторане Вены

В СМИ появилась информация, что в Вене неизвестные захватили заложников в одном из японских ресторанов. В МВД Австрии это не подтвердили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на австрийские СМИ.

Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация», — заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Позже он рассказал, что вместе в канцлером Австрии Себастьяном Курцем находится в специально созданном для контролирования ситуации оперативном штабе.

Сообщается, что в Вене могут находиться до семи преступников, готовящих новые нападения. Стрельба, по данным СМИ, велась в шести местах города.

