Фишман-Бекмамбетова рассказала, как Минниханов зазвал ее работать в Казань

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Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова дала интервью главе издательского дома «Площадь свободы» Алсу Саетовой. Она рассказала, что не хотела переезжать в Казань и как смог ее убедить президент РТ Рустам Минниханов.

«Во-первых, я же не хотела ехать. Я помню, он в какой-то момент в Москве меня пригласил на встречу и сказал: «Ты очень молодой человек. И самое лучшее, что может случиться с очень молодым человеком, — это возможность себя реализовать. Вот я тебе предлагаю приехать к нам в Татарстан. И я тебе обещаю, что мы дадим тебе реализоваться. Я тебе не обещаю больших денег — мы не будем платить тебе больших денег. Я тебе не обещаю, что будет легко. Я тебе не обещаю славы — это будет зависеть от того, как ты будешь работать. Но если ты готова пахать и землю рыть, то ты получишь опыт, который ты больше не получишь нигде, и ты получишь результаты, которые ты сможешь показать. Это я тебе могу обещать», — рассказала Фишман-Бекмамбетова.

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Помощник президента РТ призналась, что Минниханов, пригласив ее в республику, не дал ей неограниченных полномочий. Он определил их так: «Все, что тебе интересно, а нам полезно».

Также Фишман-Бекмамбетова рассказала, как президент республики научил ее общаться с главами районов. Сначала глава республики дал ей полномочия распределять бюджеты на общественные пространства между районами. Однако после первого распределения главы, которые не получили денег, пошли жаловаться президенту.

«Он говорит: «Че-то ты не так работаешь. Поэтому давай-ка все деньги по численности». А у меня истерика — ну как, у меня забрали рычаг, инструмент управления. Как я вообще буду разговаривать? И шеф не принимал меня два или три месяца. Пока, собственно, я не научилась разговаривать с главами», — поделилась воспоминаниями Наталия Фишман-Бекмамбетова.