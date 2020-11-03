В России выявили 18 648 новых случаев COVID-19
В России зарегистрированы 18 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1 673 686 человек.
За сутки от инфекции умерли еще 355 человек, а всего — 28 828 человек. Выздоровели за сутки 15 331 пациентов, всего — 1 251 364 человека.
По данным Роспотребнадзора, в России проведены свыше 61,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым