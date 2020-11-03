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В России выявили 18 648 новых случаев COVID-19

10:52, 03.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 18 648 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России зарегистрированы 18 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 1 673 686 человек.

За сутки от инфекции умерли еще 355 человек, а всего — 28 828 человек. Выздоровели за сутки 15 331 пациентов, всего — 1 251 364 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России проведены свыше 61,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

ОбществоМедицина
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