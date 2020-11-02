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Бакаев, Макаров и Степанов получили вызов в молодежную сборную России

15:45, 02.11.2020
Бакаев, Макаров и Степанов получили вызов в молодежную сборную России
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов определился со списком игроков, приглашенных на ближайшие контрольные матчи национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В число приглашенных вошли три футболиста «Рубина» — полузащитники Солтмурад Бакаев и Денис Макаров. Также вызов получил защитник казанского клуба Данил Степанов, выступающий в «Роторе» на правах аренды.

Вызывавшийся ранее на постоянной основе нападающий «Рубина» Иван Игнатьев на этот раз в состав сборной не попал.

Команде Галактионова в ноябре предстоит провести в гостях две контрольные игры — против сборной Венгрии (13 ноября, 20.00 по мск) и Словении (17 ноября, 18.00 по мск).

Напомним, ранее стал известен состав основной сборной России на матчи Лиги наций.

СпортФутбол Татарстан
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