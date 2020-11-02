Бакаев, Макаров и Степанов получили вызов в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов определился со списком игроков, приглашенных на ближайшие контрольные матчи национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В число приглашенных вошли три футболиста «Рубина» — полузащитники Солтмурад Бакаев и Денис Макаров. Также вызов получил защитник казанского клуба Данил Степанов, выступающий в «Роторе» на правах аренды.

Вызывавшийся ранее на постоянной основе нападающий «Рубина» Иван Игнатьев на этот раз в состав сборной не попал.

Команде Галактионова в ноябре предстоит провести в гостях две контрольные игры — против сборной Венгрии (13 ноября, 20.00 по мск) и Словении (17 ноября, 18.00 по мск).

Напомним, ранее стал известен состав основной сборной России на матчи Лиги наций.