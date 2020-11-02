В Кремле прокомментировали растущий курс доллара

Импортозамещение позволяет все меньше влиять на динамику цен в России, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара.

При этом макростабильность в стране удается поддерживать. Сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств, отметил представитель Кремля, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru

Сегодня утром курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с конца марта. Курс евро на Мосбирже превысил 93,7 рубля.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важнее, чем его колебания.

