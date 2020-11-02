В Кремле прокомментировали растущий курс доллара
Импортозамещение позволяет все меньше влиять на динамику цен в России, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара.
При этом макростабильность в стране удается поддерживать. Сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств, отметил представитель Кремля, передает «РИА Новости».
Сегодня утром курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые с конца марта. Курс евро на Мосбирже превысил 93,7 рубля.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность курса рубля важнее, чем его колебания.
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